بولندا: رد الناتو على استخدام روسيا للنووى يجب أن يكون مدمرا

وكالات

صرح وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو بأن رد الناتو على استخدام روسيا المحتمل للأسلحة النووية في أوكرانيا يجب أن يكون غير نووي لكنه "مدمر".

وحسب موقع روسا اليوم، قال راو إنه يجب على الناتو الرد بحزم وبشدة على "التهديدات الروسية".

وأضاف "على حد علمنا، ما يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين به هو استخدام أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي الأوكرانية، وليس مهاجمة الناتو، ما يعني أن على الناتو الرد بطريقة تقليدية. لكن الرد يجب أن يكون مدمرا"، مشيرا إلى أن هذه هي "الرسالة الواضحة التي يبعثها الناتو لروسيا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هدد روسيا بـ"عواقب رهيبة" في حال استخدامها أسلحة نووية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق حذر بوتين "أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية" من أن "الرياح قد تهب باتجاههم".

بدوره، أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أمس الثلاثاء عن اعتقاده بأنه في حال اضطرت روسيا إلى استخدام أقوى أسلحتها ضد كييف، لن يتدخل الناتو بشكل مباشر في الصراع، لأن "الديماغوجيين في أوروبا ووراء المحيط لا يرغبون في الهلاك بكارثة نووية".