بورسعيد تحتفى بالزعيم.. شاهد تمثال جمال عبد الناصر بأهم منطقة بالمحافظة

تحتفي المحافظات المصرية بذكرى رحيل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والذى يوافق اليوم الموافق 28 سبتمبر من كل عام، حيث رصدت كاميرا "اليوم السابع"، ميدان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الواقع في نطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، حيث يوجد له تمثال محاط من النخيل والورود في شكل جمالي متناسق داخل أحد أرقى وأشهر مناطق بورسعيد.

ويقع تمثال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أمام مجمع محاكم بورسعيد المواجه لميدان الشهداء مع الديوان العام لمحافظة بورسعيد وهي المنطقة الأشهر في المدينة، وأكثر المناطق حيوية بشارع محمد علي المؤدي للاتجاه الجنوبي للمحافظة.

وتم رفع الستار عن تمثال جمال عبدالناصر، في الذكرى الـ 60 لجلاء العدوان الثلاثي التي تتزامن مع عيد بورسعيد القومي، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومئات الأهالى، حينها وذلك فى الـ23 من ديسمبر عام 2016.

ويذكر أنه يبلغ طول التمثال 4.75 متر، وصُنع من الفايبر الزجاجي ودُهن بالبرونز، وتم وضعه على 3 قواعد ليصل الطول النهائي للتمثال إلى 11 مترا.