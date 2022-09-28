بنك إنجلترا يعلن شراء سندات حكومية

وكالات

أعلن بنك إنجلترا أنه سيتدخل لتهدئة الأسواق بعد أن أدت خطط الحكومة لخفض الضرائب إلى انخفاض الجنيه الإسترليني وتسببت في ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال البنك إنه سيشتري السندات الحكومية على أساس مؤقت للمساعدة في "استعادة أوضاع السوق المنتظمة".

وكان الجنيه الإسترليني سجل يوم الاثنين، مستوى قياسيا منخفضا، ما دون 1.04 دولار قبل أن يستعيد بعض مكاسبه ليقف عند حوالي 1.05 دولار، بعد الميزانية المصغرة التي أعلن عنها وزير المالية كواسي كوارتنج الأسبوع الماضي.

ويوم أمس الثلاثاء، استعاد الجنيه بعض مكاسبه ليرتفع بنسبة 1.27% إلى 1.0825 دولار.