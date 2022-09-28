بريطانيا: روسيا تعزز دفاعاتها فى شرق أوكرانيا مع تقدم قوات كييف

قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، الأربعاء، إن روسيا تصعد دفاعاتها أكثر من السابق، لأن التقدم الأوكراني يهدد الآن أجزاء من لوجانسك.

وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات على تويتر "القتال العنيف مستمر في منطقة خيرسون، حيث لا تزال القوات الروسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، كما تواصل موسكو محاولاتها للتقدم بالقرب من باخموت في دونباس شرقاً".



وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية "شددت عملياتها الهجومية شمال شرقي البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تحقق الوحدات تقدماً بطيئاً شرقاً على محورين من خط نهري أوسكيل وسيفرسكي دونيتس، إذ تم توحيد القوات بعد تقدمهم السابق في وقت سابق من الشهر الجاري.