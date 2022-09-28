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بدء اختبارات القبول بنظام التعلم المدمج بجامعة بنى سويف غدا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:00 ص
بدء اختبارات القبول بنظام التعلم المدمج بجامعة بنى سويف غدا الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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تبدأ جامعة بنى سويف، غدا الخميس، اختبارات القبول بنظام التعلم المدمج، حيث أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف فى وقت سابق بدء الاختبارات الخميس الموافق 29 سبتمبر الجارى، مشددًا على ظهور جميع النتائج، والبت فى الالتماسات المقدمة من الطلاب، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفى سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عبد العزيز مدير وحدة إدارة المشروعات، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بتنسيق العمل والضوابط المنظمة لإدارة الوحدة، ومخاطبة جميع الكليات بضرورة الانتهاء من رفع نتائج الفرق الدراسية في موعد أقصاه 18 سبتمبر، وذلك كضرورة لعمل منصتى Thinqi والكتاب الإلكتروني بالجامعة، ومتابعة وضع الاختبارات الالكترونية بكلية الطب البشرى، ومجمع التعليم الصناعى.


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