انقطاع المياه عن 8 مناطق بمدينة قنا.. وشركة المياه توفر سيارات شرب بـ4 مناطق

قنا صابر سعيد

أعلنت شركة مياه قنا للشرب والصرف الصحى عن انقطاع المياه بعدد من المناطق بمدينة قنا، اليوم الأربعاء، وذلك لإجراء غسيل لشبكات مياه الشرب ببعض المناطق.



وأوضحت شركة المياه أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "بنك مصر، شارع استراحة محافظ قنا والعمارات السكنية المواجهة لها، من ميدان الساعة حتي مستشفي الهلال، منطقة جامع بلبص" من الساعة 12 صباحًا وحتي الساعة 4 صباحاً، وبالتوازي إصلاح تسريب مياه بخط 24 بوصة بشارع مصنع الغزل أمام المركبات يؤثر على مناطق "الشيخ محسن، راعي قصب، الكنوز، الشئون".



وأشارت شركة المياه إلى أنه سيتم تمركز سيارات مياه أمام العمارات الحكومية المواجهة لاستراحة محافظ قنا، منطقة جامع بلبص، أمام بنزينة الشئون، وتهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة.