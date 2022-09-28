اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة والمهندسين بسبب عطل مفاجئ بمحطة الجيزة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:50 م
انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة والمهندسين بسبب عطل مفاجئ بمحطة الجيزة قطع المياه -أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق الدقى والعجوزة، وبين السرايات، والمهندسين، وشارع الجيزة، وشارع النيل.
 
وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لحدوث عطل كهربائي مفاجئ بالكابل المغذي لمحطة مياه، الأمر الذى أدى إلى توقف المحطة بكامل طاقتها، وجار العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح والمتوقع الانتهاء منها خلال ساعتين وإعادة ضخ المياه للمواطنين.
 
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المهندسين

العجوزة

انقطاع المياه

انقطاع المياه في الجيزة

مياه الشرب

الدقي

الجيزة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة