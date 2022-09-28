انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة والمهندسين بسبب عطل مفاجئ بمحطة الجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق الدقى والعجوزة، وبين السرايات، والمهندسين، وشارع الجيزة، وشارع النيل.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لحدوث عطل كهربائي مفاجئ بالكابل المغذي لمحطة مياه، الأمر الذى أدى إلى توقف المحطة بكامل طاقتها، وجار العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح والمتوقع الانتهاء منها خلال ساعتين وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.