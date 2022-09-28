اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع الكهرباء عن مدينة طوخ الجمعة لمدة ساعتين

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:50 م
انقطاع الكهرباء عن مدينة طوخ الجمعة لمدة ساعتين انقطاع الكهرباء
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة طوخ يوم الجمعة المقبل لمدة ساعتين، بداية من الساعة 7 صباحا حتى 9 صباحا، لأعمال الصيانة طبقا لما قالته إدارة كهرباء طوخ.

وأوضح المجلس، فى بيان له، أن المناطق المتأثرة بالفصل هى "شارع مصرف الحصة من السنترال حتى نهاية شارع مصرف الحصة، ومنطقة المحكمة، ومنطقة نفق مشتهر، ومنطقة غرب السكة الحديد بالكامل، وشارع أحمد عبد العزيز من بداية المرور إلى نهاية الشارع، والمركز الطبى والسكة الحديد.

وناشد مجلس مدينة طوخ وإدارة الكهرباء المواطنين باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة حتى عودة التيار الكهربائى عقب الانتهاء من الأعمال.


كهرباء القليوبية

محافظة القليوبية

مدينة طوخ

صيانة المحولات

محولات الكهرباء

انقطاع الكهرباء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة