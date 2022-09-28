انقطاع الكهرباء عن مدينة طوخ الجمعة لمدة ساعتين

أعلن مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة طوخ يوم الجمعة المقبل لمدة ساعتين، بداية من الساعة 7 صباحا حتى 9 صباحا، لأعمال الصيانة طبقا لما قالته إدارة كهرباء طوخ.
وأوضح المجلس، فى بيان له، أن المناطق المتأثرة بالفصل هى "شارع مصرف الحصة من السنترال حتى نهاية شارع مصرف الحصة، ومنطقة المحكمة، ومنطقة نفق مشتهر، ومنطقة غرب السكة الحديد بالكامل، وشارع أحمد عبد العزيز من بداية المرور إلى نهاية الشارع، والمركز الطبى والسكة الحديد.
وناشد مجلس مدينة طوخ وإدارة الكهرباء المواطنين باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة حتى عودة التيار الكهربائى عقب الانتهاء من الأعمال.
انقطاع الكهرباء عن مدينة طوخ الجمعة لمدة ساعتينالأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:50 م
انقطاع الكهرباء
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أعلن مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة طوخ يوم الجمعة المقبل لمدة ساعتين، بداية من الساعة 7 صباحا حتى 9 صباحا، لأعمال الصيانة طبقا لما قالته إدارة كهرباء طوخ.
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