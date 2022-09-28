الولايات المتحدة تعتزم منح أوكرانيا مساعدات جديدة بقيمة 12 مليار دولار

أ.ش.أ

أكد مسؤولون أمريكيون تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 12 مليار دولار؛ لدعم القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المسؤولون، حسبما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإعلان قريبًا عن حزمة الأسلحة بعد اتفاق أعضاء الكونجرس الأمريكي على إدراج نحو 12 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة لأوكرانيا.

وقد اتفق أعضاء الكونجرس الأمريكي على إدراج نحو 12 مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة لأوكرانيا، استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن.