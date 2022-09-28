النمسا تفرض قيودا حدودية على سلوفاكيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أ ش أ

أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، فرض قيود على المعابر الحدودية مع سلوفاكيا بدءًا من منتصف الليلة، وذلك في أعقاب قرار مماثل من قبل التشيك تجاه سلوفاكيا، وذلك لمواجهة الهجرة غير الشرعية.



وأوضح وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن القيود الحدودية جاءت ردا على تطبيق التشيك قيودا مماثلة على حدودها مع سلوفاكيا، مضيفا أن قرار بلاده يهدف لضمان ألا يستخدم مهربو البشر النمسا كبديل بعد قرار التشيك.



وتابع الوزير أن بلاده تضع بالفعل قيودا على الحدود مع المجر وسلوفينيا، وأن التركيز حاليا ينصب على مكافحة عمليات تهريب والاتجار بالبشر المنظمة. ولم يوضح الوزير إلى متى ستستمر القيود الجديدة.



يشار إلى أن النمسا وضعت قيودا حدودية مع المجر وسلوفينيا عام 2015 عقب دخول الكثير من المهاجرين السوريين والعراقيين والأفغان للاتحاد الأوروبي، ولا تزال تلك القيود قائمة.