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الكويت: اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء السبت لبحث استقالة الحكومة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:33 م
الكويت: اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء السبت لبحث استقالة الحكومة انتخابات الكويت - أرشيفية
إيمان حنا

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يعقد مجلس الوزراء الكويتى اجتماعا استثنائيا صباح السبت المقبل ، وذلك تمهيداً لرفع استقالة الحكومة إلى القيادة السياسية فور إعلان نتائج الانتخابات. وفق "الأنباء الكويتية".
 
يأتى هذا الاجتماع عقب عودة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى البلاد الجمعة المقبل ، بعد أن مثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت منتصف الشهر الجاري.
 
ومن جهة ثانية تستعد الكويت لانطلاق عنلية التصويت فى الانتخابات التشريعية غدا الخميس، لاختيار 50نائبا بخمس دوائر انتخابية .
 
 

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