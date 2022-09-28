وأوضح بيسكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن زيارة جروسي لروسيا يتم التخطيط لها من قبل وزارة الخارجية الروسية.

من ناحيته، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، عن أمله في زيارة روسيا وأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري لمواصلة المحادثات حول الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وقال جروسي، على هامش الدورة السنوية الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ردا على سؤال حول هذه الزيارة: "سيكون قريبا للغاية، نأمل أن تكون الزيارة خلال هذا الأسبوع".

وتعليقا على تقدم المفاوضات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول منشأة زابوروجيا النووية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "أعتقد أننا نحرز تقدما".

في السياق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الجدول الزمني للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يضم الآن لقاءات مع رئيسي "دونيتسك" و"لوجانسك"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه اللقاءات ستعقد في وقت قريب.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "سنخبركم بإدراج هذه اللقاءات على الجدول الزمني إذا كان هذا الأمر ممكنا"، لافتا إلى أن هذه اللقاءات ستعقد، ولا يزال وضع الجدول الزمني مستمرا حتى الآن".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إفشال هجوما أوكرانيا على محور كراسني ليمان في شمال دونيتسك، وتكبد القوات الأوكرانية هناك أكثر من 70 قتيلا.

في سياق آخر، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إنه تم القضاء على أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا بضربات مكثفة في منطقة خاركوف، لافتا إلى أنه "تم تصفية أكثر من 90 مسلحا بضربة شنتها القوات الروسية على نقطة انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب قرب مدينة نيكولايف".

وأضاف كوناشينكوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن القوات الروسية شنت غارة جوية في منطقة زابوروجيا أسفرت عن مقتل أكثر من 100 جندي من اللواء 56 الأوكراني، كما دمرت القوات ورش الإنتاج التابعة لمصنع المدرعات في منطقة مدينة خاركوف.

وتابع أن الضربات الصاورخية أسفرت عن تدمير 10 مدافع، بما فيها مدفعان أمريكيان من طراز M777، بهجوم استهدف ورشة إصلاح معدات بمصنع في زابوروجيا، وتدمير محطة رادار خاصة بمنظومة "إس 300"، للدفاع الجوي في منطقة نيكولايف.

وأشار كوناشينكوف إلى إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو 24"، في منطقة خاركوف، وإسقاط خمس طائرات بدون طيار، واعتراض صاروخين باليستيين من طراز "توتشكا-أو" وسبع قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس، و"أولخا".



كما كشفت الوزارة عن تدمير العديد من المواقع التابعة للقوات الأوكرانية في أحد الغابات غير مأهولة بالسكان في العاصمة كييف.

بدوره، أكد رئيس إقليم "دونيتسك"، دينيس بوشيلين، مواصلة دونباس مسيرة تحرير كافة المناطق الجمهورية الواقعة شرقي أوكرانيا.

وقال بوشيلين ـ في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم ـ إن "دونباس تأكدت لديها معلومات تفيد بوجود مدربين أجانب في جبهات القتال ضد كييف يتجاوز دورهم مهام التدريب إلى قيادة العملية العسكرية الخاصة في دونيتسك"، مشددا على أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستدخل مرحلة جديدة بعد انضمام دونباس بشكل رسمي لروسيا.

في سياق مختلف، ذكرت وسائل إعلام ناطقة بالروسية اليوم الأربعاء، أن السفارة الأمريكية في موسكو طلبت من مواطنيها الموجودين في روسيا لأي غرض من الأغراض مغادرة الأراضي الروسية على الفور لعدم توفر إمكانيات مساعدتهما في ذلك لاحقا.

وأشارت وسائل الإعلام هذه إلى أن السفارة الأمريكية طلبت أيضا من المواطنين الأمريكيين عدم زيارة روسيا.