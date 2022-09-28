القوى العاملة: تحصيل مستحقات عمال مصريين بالسعودية

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع لسفارة مصر بالرياض - بالمملكة العربية السعودية- كشف عن نجاح مكتب التمثيل العمالى فى تحصيل مبلغ 1131880 ريال سعودى (مليون ومائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانون ريال)، أى ما يعادل حوالى 5 ملايين و829 ألفا و182 جنيها مصريا) وذلك مستحقات لصالح أسر 3 عمال مصريين متوفيين بينهم عاملا توفى وهو على رأس العمل، بالإضافة إلى مستحقات 10 عمال أخريين بعد حصولهم على أحكام قضائية.

جاء فى بيان صحفى اليوم الأربعاء أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية وبذل كافة المساعى نحو تحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة وبصفة خاصة مستحقات العاملين المصريين المتوفيين.

وأشار أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض إلى أنه بالتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض، تم تحويل مستحقات جميع العاملين المتوفيين إلى ذويهم بمصرمع إخطارهم باستلامها من بنك ناصرالاجتماعى بموجب إعلام الوراثة.

ومن جانبهم توجه أسر العاملين المتوفيين فى خطاب لهم، بالشكر والتقدير لمكتب التمثيل العمالى بالرياض، ووزارة القوى العاملة المصرية على استجابتها السريعة وتوجيه مكتب التمثيل العمالى لتحصيل تلك المستحقات وإرسالها لذويهم بمصر.