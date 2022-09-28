اليوم السابع
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القوى العاملة: انتهاء 4 برامج تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالبحيرة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:10 ص
القوى العاملة: انتهاء 4 برامج تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالبحيرة دورات تدريبية بمركز تدريب حوش عيسى
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن انتهاء 4 دورات تدريبية بمركز تدريب حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة، وتصنيع الملابس الجاهزة، والتطريز الآلى، والطاقة الشمسية لـ 45 متدرب ومتدربة، وذلك فى إطار جهود الوزارة للاهتمام بالشباب وإعداده وتأهيله لسوق العمل.

 

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، فى تقريره، انه تم الانتهاء من 4 برامج تدريبية على 4 مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة، وذلك بعد إجراء الإختبار النهائى للمتدربين على تلك المهن وتسليمهم شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية.

 

وأضاف مدير المديرية، أن توزيع المتدربين على الدورات جاء كالتالى: 14 متدربا ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة، و10متدربين على مهنة تصنيع الملابس جاهزة، و10 متدربين على مهنة التطريز الآلى، فضلًا عن 11 متدربا على الطاقة الشمسية، تمهيدًا لإلحاقهم بسوق العمل داخل المحافظة أو خارجها فى الشركات والمصانع.

 
تفصيل
 

جانب من الدورة
جانب من الدورة

دورات تدريبية بمركز تدريب حوش عيسى
دورات تدريبية بمركز تدريب حوش عيسى
 

القوى العاملة

القوى العاملة بالبحيرة

سوق العمل

تدريبات القوى العاملة

الطاقة الشمسية



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