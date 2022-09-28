اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القومى للبحوث يكشف التغذية السليمة لطلاب المدارس للمساعدة على الاستيعاب

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:59 م
القومى للبحوث يكشف التغذية السليمة لطلاب المدارس للمساعدة على الاستيعاب المركز القومى للبحوث
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المركز القومى للبحوث ، نشرة طبية للدكتورة منى محمد حسين، استاذ التغذية بقسم التغذية معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، حول التغذية السليمة لطلبة المدارس، اذ أكدت يعتبر الغذاء وقود الحياة، فهو الذى يمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية للنمو وبناء أنسجة الجسم وصيانتها.
 
وأوضحت الدكتورة منى محمد حسين، أن التغذية السليمة (الصحيحة) هى توظيف تناول هذه الأطعمه والمغذيات أو العناصر الغذائية بشكل يحقق التوازن الغذائى فى الجسم وبدوره يساهم فى بناء جيد للجسم. وتعتمد الحاله الصحية والغذائية على حصول الفرد على ما يكفيه من العناصر الغذائية الضرورية.
 
وتابعت النشرة الطبية، يمثل تلاميذ المدارس شريحه مهمه من شرائح المجتمع، حيث تظهر على نسبة كبيرة منهم آثار سوء التغذية، لذلك تجرى العديد من الدراسات الغذائية علة هذه الفئة للتعرف على امشاكل الغذائية لديهم، وعند الحديث عن أهمية التغذية السليمه لطلاب المدارس يتبادر إلى الذهن أهمية وجبة الإفطار لما لها من فائدة خاصه للطالب فى الإستيعاب والفهم والتحصيل الدراسى.
وسأوضح أهمية العناصر الغذائية ومصادرها لكى يكون غذاء سليم للطالب:
 
1- البروتينات وأهميتها:
• تساعد فى نمو الخلايا وأنسجة الجسم.
• نمو أعضاء الجسم وتطور وظائفه.
• زيادة حجم نسيج الدم.
• تغذية ودعم الجهاز المناعى والذى يتكون معظمه من البروتينات. 
ومن أهم مصادر البروتينات: اللحوم والأسماك واللبن ومنتجاته والبيض والبقوليات.
 
2- النشويات وأهميتها:
• مصدر رئيسى للطاقه خاصه خلايا المخ.
• تحتوى مجموعة فيتامينات ب.
• تحتوى معظمها عاى الألياف الضرورية.
ومن أهم مصادرها: الخبز والحبوب والفاكهه والخضروات والسكريات ومنتجات الألبان.
 
3- الدهون وأهميتها:
• تحتوى على الأحماض الدهنية التى تساعد فى تكوين خلايا المخ.
• تساعد على صحه وسلامه الأنسجه والجلد والشعر.
• مصدر رئيسى للطاقه.
ومن أهم مصادرها: الزيوت النباتية والمكسرات وزيوتها والزبده ومنتجات اللحوم والأسماك ومشتقات الحليب كامل الدسم والبيض والسمن.
 
4- العناصر الغذائية الأخرى مثل الفيتامينات والمعادن مجمعه. وتعتبر هذه العناصر مهمه جداً للجسم حيث تساعد على صحة أنسجه الجسم المختلفه، مصادر لمضادات الأكسده، تكوين الإنزيمات الهامه، تصنيع الهرمونات المختلفه. تساعد على إمتصاص الحديد وتساهم فى نمو وسلامة العظام والأسنان، رفع كفاءة الجهاز المناعى. 
 
ومن أهم مصادرها: الحمضيات وأنواع الفلفل و الفراوله و السبانخ والكبده وصفار البيض و اللبن ومنتجاته والأسماك واللحوم والبقوليات والخضروات ذات الأوراق الداكنه.
 
وإذا حدث نقص فى إحدى هذه العناصر قد يؤدى إلى حدوث العديد من الأمراض كفقر الدم والتقزم ونقص المناعه وغيرها من الأمراض.
 
 

التعليم العالى

القومى للبحوث

اخبار مصرية

المدرسة

الطلاب

التغذية السليمة

التغذية السليمة لطلاب المدارس

المركز القومى للبحوث



الموضوعات المتعلقة

باحثون بالقومى للبحوث ينجحون فى تشييد مركبات حلقية لمواجهة سرطان الكبد

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:58 ص

دراسة للقومى للبحوث تكشف دور المرأة فى إدراة وترشيد استهلاك المياه

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:43 ص

دعم المرأة لتعزيز صحة الأطفال بالرضاعة الطبيعية ورشة عمل بالقومى للبحوث غدا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:00 م

"القومى للبحوث الاجتماعية" يناقش قضية "تغير المناخ ووعى المواطن المصرى"

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:24 م

القومى للبحوث يكشف فى دراسة علمية دور أوميجا 3 فى تعزيز الذاكرة ضد مرض ألزهايمر

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة