القومى للبحوث يكشف التغذية السليمة لطلاب المدارس للمساعدة على الاستيعاب

كتب محمد صبحى

أصدر المركز القومى للبحوث ، نشرة طبية للدكتورة منى محمد حسين، استاذ التغذية بقسم التغذية معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، حول التغذية السليمة لطلبة المدارس، اذ أكدت يعتبر الغذاء وقود الحياة، فهو الذى يمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية للنمو وبناء أنسجة الجسم وصيانتها.

وأوضحت الدكتورة منى محمد حسين، أن التغذية السليمة (الصحيحة) هى توظيف تناول هذه الأطعمه والمغذيات أو العناصر الغذائية بشكل يحقق التوازن الغذائى فى الجسم وبدوره يساهم فى بناء جيد للجسم. وتعتمد الحاله الصحية والغذائية على حصول الفرد على ما يكفيه من العناصر الغذائية الضرورية.

وتابعت النشرة الطبية، يمثل تلاميذ المدارس شريحه مهمه من شرائح المجتمع، حيث تظهر على نسبة كبيرة منهم آثار سوء التغذية، لذلك تجرى العديد من الدراسات الغذائية علة هذه الفئة للتعرف على امشاكل الغذائية لديهم، وعند الحديث عن أهمية التغذية السليمه لطلاب المدارس يتبادر إلى الذهن أهمية وجبة الإفطار لما لها من فائدة خاصه للطالب فى الإستيعاب والفهم والتحصيل الدراسى.

وسأوضح أهمية العناصر الغذائية ومصادرها لكى يكون غذاء سليم للطالب:

1- البروتينات وأهميتها:

• تساعد فى نمو الخلايا وأنسجة الجسم.

• نمو أعضاء الجسم وتطور وظائفه.

• زيادة حجم نسيج الدم.

• تغذية ودعم الجهاز المناعى والذى يتكون معظمه من البروتينات.

ومن أهم مصادر البروتينات: اللحوم والأسماك واللبن ومنتجاته والبيض والبقوليات.

2- النشويات وأهميتها:

• مصدر رئيسى للطاقه خاصه خلايا المخ.

• تحتوى مجموعة فيتامينات ب.

• تحتوى معظمها عاى الألياف الضرورية.

ومن أهم مصادرها: الخبز والحبوب والفاكهه والخضروات والسكريات ومنتجات الألبان.

3- الدهون وأهميتها:

• تحتوى على الأحماض الدهنية التى تساعد فى تكوين خلايا المخ.

• تساعد على صحه وسلامه الأنسجه والجلد والشعر.

• مصدر رئيسى للطاقه.

ومن أهم مصادرها: الزيوت النباتية والمكسرات وزيوتها والزبده ومنتجات اللحوم والأسماك ومشتقات الحليب كامل الدسم والبيض والسمن.

4- العناصر الغذائية الأخرى مثل الفيتامينات والمعادن مجمعه. وتعتبر هذه العناصر مهمه جداً للجسم حيث تساعد على صحة أنسجه الجسم المختلفه، مصادر لمضادات الأكسده، تكوين الإنزيمات الهامه، تصنيع الهرمونات المختلفه. تساعد على إمتصاص الحديد وتساهم فى نمو وسلامة العظام والأسنان، رفع كفاءة الجهاز المناعى.

ومن أهم مصادرها: الحمضيات وأنواع الفلفل و الفراوله و السبانخ والكبده وصفار البيض و اللبن ومنتجاته والأسماك واللحوم والبقوليات والخضروات ذات الأوراق الداكنه.

وإذا حدث نقص فى إحدى هذه العناصر قد يؤدى إلى حدوث العديد من الأمراض كفقر الدم والتقزم ونقص المناعه وغيرها من الأمراض.