اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تبحث تعزيز دور المرأة وتطير مهارات إدارة الأعمال

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:31 م
الغرفة التجارية بالإسماعيلية تبحث تعزيز دور المرأة وتطير مهارات إدارة الأعمال جانب من الاجتماع
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة جيهان فؤاد، اجتماعا موسعا برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات، لتطوير أداء العارضات الفترة القادمة.


وخلال الاجتماع ناقش العضوات أفكارهن، بإطلاق عدد من الدورات التدريبية المكثفة، وذلك لتعزيز المهارات الريادية في إدارة الأعمال بما يساعدهن على تطوير مشروعاتهن وضمان استمراريتها وتعظيم الربحية.


كما تستعد لجنة سيدات الأعمال؛ لتوقيع مجموعة من البروتوكولات مع جهات مختلفة ، تساعد السيدات في دخولهن مجال الصناعة، وتشجيع الاستثمار.


كما ناقشت جيهان فؤاد، خطة اللجنة  لمشاركة  العارضات بمعارض المحافظات الأخرى؛ للاستفادة من تجارب المحافظات الأخري والدخول لسوق عمل أكبر، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للعارضات.


ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عثمان، أن الغرفة لن تدخر وسعا في تحقيق كافة متطلبات اللجنة، التي تسعى لتحقيق هدف القيادة السياسية لدعم تمكين المرأة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


جاء ذلك بحضور إيهاب زهدي أمين الصندوق، ونائبي رئيس اللجنة الدكتورة غادة محمد و ايمي موسى ، وسكرتير اللجنة سالي حوا  والدكتورة نسمة الزيني ، والمهندسة سماء فواز ، داليا سعد ، نورهان جمال.


الاسماعيلية

الغرفة التجارية

تمكين المرأة

سيدات الأعمال

البروتوكولات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة