العثور على جثة مسنة وحفيدها بالمنزل وبهما جروح طعنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها من أجل كشف غموض العثور على سيدة مسنة تبلغ من العمر 58 سنة وحفيدها البلاغ من العمر 12 سنة جثتين هامدتين بهما طعنات وجروح ذبحية بناحية قرية السلمانى دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل وحفيدها داخل منزلهما بناحية قرية السلمانى دائرة مركز البلينا، وتمت معاينة الجثتين معاينة ظاهرية، وجارى فحص مسرح الجريمة بمعرفة رجال إدارة البحث الجنائى للتواصل إلى بعض الأدلة لكشف غموض الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات والمعاينة الأولية بالعثور على "إ.م" تبلغ من العمر 58 سنة وحفيدها "ش.س" يبلغ من العمر 12 سنة مساء اليوم داخل منزلهما بقرية السلمانى جثتين هامدتين وبهما إصابات عبارة عن طعنات وجروح ذبحية بالرقبة والصدر، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى بمكانها الجديد بقرية برديس تحت تصرف النيابة العامة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.