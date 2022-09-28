العاهل الأردنى وإمبراطور اليابان يستعرضان العلاقات الوطيدة بين البلدين

أ.ش.أ

استعرض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وإمبراطور اليابان ناروهيتو العلاقات الوطيدة بين البلدين .

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني اليوم الأربعاء، إمبراطور اليابان ناروهيتو ، في القصر الإمبراطوري في طوكيو ، حيث أكد الجانبان اعتزازهما بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقاتهما في شتى الميادين .

وحمل الملك عبدالله الثاني - خلال اللقاء - إمبراطور اليابان ناروهيتو تحياته لإمبراطور اليابان الفخري أكيهيتو، متمنيا له الصحة والعافية.. كما قدم تعازيه للإمبراطور ناروهيتو لوفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي .