اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:25 م
أكرم القصاص
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العاهل الأردنى وإمبراطور اليابان يستعرضان العلاقات الوطيدة بين البلدين

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:19 م
العاهل الأردنى وإمبراطور اليابان يستعرضان العلاقات الوطيدة بين البلدين العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
أ.ش.أ

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استعرض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وإمبراطور اليابان ناروهيتو العلاقات الوطيدة بين البلدين . 
 
جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني اليوم الأربعاء، إمبراطور اليابان ناروهيتو ، في القصر الإمبراطوري في طوكيو ، حيث أكد الجانبان اعتزازهما بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقاتهما في شتى الميادين .
 
وحمل الملك عبدالله الثاني - خلال اللقاء - إمبراطور اليابان ناروهيتو تحياته لإمبراطور اليابان الفخري أكيهيتو، متمنيا له الصحة والعافية.. كما قدم تعازيه للإمبراطور ناروهيتو لوفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي .

الاردن

الملك عبدالله الثانى

اليابان

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