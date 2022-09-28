اليوم السابع
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الطاقة المتجددة: محطة رياح رأس غارب أول مشروع بالتعاون مع القطاع الخاص لتوليد الكهرباء

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 08:30 م
الطاقة المتجددة: محطة رياح رأس غارب أول مشروع بالتعاون مع القطاع الخاص لتوليد الكهرباء منطقة رأس غارب أكبر تجمع لمزارع الرياح فى العالم
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن بمدينة رأس غارب  تتمتع بأعلى معدلات لسرعة الرياح بالعالم ، ومن المخطط أن تضم خلال السنوات الثلاثة القادمة أكبر تجمع لمزارع الرياح بالعالم.
 
و أوضح اسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محطة رأس غارب لتوليد الكهرباء من الرياح ،  تعتبر الاحدث فى مصر و تضم 126 توربينة رياح باجمالى قدرات تصل إلى 262 ميجا وات، مؤكدا أن التكلفة الإجمالية للمحطة بلغت 388 مليون دولار.
 
وأضاف إسماعيل، أن هناك تنسيق تام بين المحطة و وزارة البيئة للحفاظ على الطيور المهاجرة التى تمر بهذه المنطقة التى تعتبر ممر عالمى للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا و العكس خلال فصلى الربيع والخريف ، لافتا إلى أن المحطة ملتزمة بكل تعليمات منظمة البيئة العالمية للحفاظ على الطيور من خلال وضع ملصقات حمراء أعلى ريش التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح.
 
وقال إسماعيل أن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة و هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة يحرصون على التنوع في مصادر الطاقة و التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة لتصل بحلول عام 2035 إلى 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء.
 
و كانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 ضمت حوالى 34 مشروعاً فازت مصر بخمسة جوائز منهم عن مشروعات :
- أفضل مشروع نقل في العالم "محطة عدلي منصور التبادلية".
- افضل مشروع ثقافى فى العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
- افضل مشروع ترميم فى العالم "تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل".
- أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم، "محطة رياح رأس غارب بخليج السويس".
- افضل مشروع بيئي فى العالم "مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية".

الكهرباء

الطاقة المتجددة

طاقة الرياح

رأس غارب

الغردقه

احدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح



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