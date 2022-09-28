"الشيوخ" الأمريكى يصوت على تقديم مشروع قانون تمويل لتجنب الإغلاق الحكومى

كتبت رباب فتحى

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكى على تقديم مشروع قانون تمويل لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، بعد مواجهة متوترة بشأن بند مثير للجدل متعلق بتصاريح الطاقة اقترحه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ويست فيرجينيا جو مانشين، وانتهى بسحبه.

ونجح التصويت الإجرائى مساء الثلاثاء للمضى قدمًا فى مشروع قانون التمويل بسهولة بتصويت، 72-23، بعد أن أعلن الديمقراطيون أن اقتراح سناتور وست فرجينيا، الذى واجه معارضة من كلا الحزبين، سيتم إزالته من التشريع النهائي. وكان من الواضح، إنه مع وجود بند مانشين، لم يكن يمكن للديمقراطيين من جمع الـ60 صوتًا اللازمة للمضى قدمًا بتمرير مشروع القانون، حيث اعترض معظم الجمهوريين.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه بدون اتخاذ إجراءات، سينفد التمويل الحكومى فى منتصف ليل الجمعة. إذا فشل الكونجرس فى تمرير مشروع قانون بحلول ذلك الوقت، فسيؤدى ذلك إلى إغلاق فوضوي. مع سيطرة الديمقراطيين على كلا المجلسين، يمكن أن يولد ذلك ما يعتقد الكثير أنه سيكون صداعًا يمكن تجنبه قبل أسابيع فقط من الانتخابات النصفية الحاسمة.

وافق مانشين فى النهاية، لكنه وصف إزالة اقتراحه بأنه "مؤسف" وقال إنه يعرض أمن الطاقة فى أمريكا "للخطر".

وقال فى بيان "فى الأشهر العديدة الماضية، شهدنا بأنفسنا الدمار الذى يمكن أن يحدث مع استمرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى تسليح الطاقة. أن فشل التصويت على شيء بالغ الأهمية مثل الإصلاح الشامل لمنح التصاريح لن يؤدى إلا إلى تشجيع الزعماء مثل بوتين الذين يرغبون فى رؤية أمريكا تفشل."

وأوضحت الصحيفة أن من شأن التصريح أن يسرع عملية البنية التحتية للطاقة، بما فى ذلك مشاريع الوقود الأحفورى الكبيرة التى يقول النقاد إنها ستقوض الأهداف المناخية.