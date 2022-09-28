الشهادة الزور.. العقوبة القانونية تصل إلى الإعدام.. اعرف التفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادي

الشهادة الزور تعتبر من الجرائم التي تسبب في ضياع حقوق الأخرين، وتتسبب في إدانة شخص بريء وسجنه أو تبرئه جانى، وفي بعض الأحوال تؤدى إلى الاعدام، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية عقوبة الشهادة الزور من القانون.

ونص القانون على العقوبات المقررة للشهادة الزورواعتبرها جنحة، ففى الدعوى المدنية نص المشرع على معاقبة كل من شهد زورا في الدعوى المدينة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين طبقا لنص المادة 297 من قانون العقوبات، أما من شهد زورا في الدعوى الجنائية يعاقب بالحبس طبقا لنص المادة 294. لكن المادة 296 نصت على من يشهد زورا في جنحة أو مخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

بينما نصت المادة 295 عقوبات، بأن الشاهد الذي يشهد زورًا على شخص ويتسبب في حبسه رغم براءته فعقوبته مشددة، أما إذا حكم على المتهم بسبب الشهادة الزور بالإعدام شنقا ونفذت عليه العقوبة، ففى هذه الحالة يحكم بالإعدام أيضا على شاهد الزور ويشترط أن تكون عقوبة الإعدام نفذت على المتهم بسبب الشهادة الزور.

كما نصت المادة 300 على أن من منع شخص بالشهادة أو إكره على الشهادة الزور يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور.