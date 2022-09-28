اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:17 م
أكرم القصاص
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"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تطلق مهرجان "طلائع الجمباز" بمشاركة 10 مراكز شبابية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:11 م
"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تطلق مهرجان "طلائع الجمباز" بمشاركة 10 مراكز شبابية جانب من المشاركة
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى "إدارة الطلائع" اليوم الأربعاء، مهرجان لطلائع الجمباز بمركز شباب الأنفوشى، وذلك ضمن خطة مبادرة "الإسكندرية بتبدع".

شارك فى المهرجان 10 مراكز شباب وهم :( الشلالات _ الأنفوشي _ سموحه _ السيوف _ المطار _ النصر _ الحرمين _ المعمورة _ الفضالي _  أبيس ١٠)، وعدد 2 نادى شعبى وهم (نادى توشكى _ نادى باكوس ) بإجمالى عدد مستفيدين 155 طليع وطليعة.


يأتى هذه المهرجان ضمن مبادرة "إسكندرية بتبدع"، والتى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ‏والتي تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من هذه المبادرات في جميع المجالات والثقافية والرياضية والسياسية والاجتماعية والخدمية، وتهدف المبادرة أيضا إلى خدمة كافة الأعمار من طلائع وشباب وأندية الفتاة والمرأة وإلى الوصول لكافة المجتمع السكندري وزائرية.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة الرياضية والمبادرات.


الاسكندرية

الشباب و الرياضة

مراكز الشباب

ممارسة الرياضة



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