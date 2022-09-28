السيطرة على حريق مصنع فى قليوب وإصابة 6 أشخاص باختناق ..صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع "أبو حوا" بمدينة قليوب، حيث أسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق نتيجة انتشار الدخان، وجرى نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق فى مصنع أبو حوا بمدينة قليوب أو أضرار بشرية.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الحماية المدنية تسيطر على الحريق بمصنع أبوحوا بقليوب
السيطرة على حريق بمصنع أبو حوا بقليوب وإصابة 6 أشخاص باختناق
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