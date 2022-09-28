السيطرة على حريق مصنع فى قليوب وإصابة 6 أشخاص باختناق ..صور

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق فى مصنع أبو حوا بمدينة قليوب أو أضرار بشرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.