اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى البدرشين

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:53 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى البدرشين سيارة إطفاء ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وفى ذات السياق تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

 


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