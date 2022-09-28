اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السفير حسام زكى: التحضير للقمة العربية "ممتاز" ويتسم بالجدية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:10 م
السفير حسام زكى: التحضير للقمة العربية "ممتاز" ويتسم بالجدية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى
بيشوى رمزى

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قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، إن التحضيرات الجارية للقمة العربية المقرر انعقادها بالجزائر فى أول نوفمبر المقبل، ممتازة، مؤكدا حرص الجامعة على متابعة التفاصيل مع اللجنة الوطنية المعنية بهذا الشأن.

وأضاف أن الإعداد للقمة يتسم بالجدية، والاهتمام بكافة التفاصيل، موضحا أن الدولة معبأة ومهيأة للخروج بقمة عربية ناجحة.

وأوضح أن الجامعة تحرص على المشاركة بالرأى والمشورة بناء على الخبرة التي تمتلكها فى عقد القمم العربية حتى يمكن للدولة المضيفة الخروج بالقمة فى أفضل وجه


الجامعة العربية

السفير حسام زكى

القمة العربية

القمة العربية بالجزائر



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