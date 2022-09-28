وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض خلال اجتماعه بمدينة جدة، نتائج مشاركة المملكة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وما أبرزته خلالها من التأكيد على الاستمرار بدعم العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات العالم، والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر سلمية وعدالة، ويحقق مستقبلاً واعداً للشعوب والأجيال القادمة.



من جانبه، أضاف وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس شدد على مضامين البيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن، وما اشتملت عليه من إدانة التعزيزات العسكرية لميليشيا الحوثي وهجماتها داخل اليمن ما يهدد بعرقلة الهدنة، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها، والتنفيذ الكامل لشروطها.