السجن 6 سنوات لصاحب مقهى لإدارته وكرا لتعاطى المخدرات بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عصام محمد عبد العزيز والمستشار ياسر نصر صديق وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه للمتهم " ه.م.ع" صاحب مقهى والحبس سنة وغرامة 10 الف جنيه للمتهم "م.ف.ا" عاطل، لتعاطية المخدرات.



تعود احداث القضية المقيدة،برقم 6707 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة كرموز،بضبط المتهم الثانى يتعاطى المخدرات داخل المقهى ملك الاول بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط قسم شرطة كرموز، قيام المتهم "ه.م.ع" صاحب مقهى،بمزاولة نشاطا بادراته وتهيئة المقهى خاصته لتعاطى المخدرات بمقابل فانتقلت قوة أمنية من القسم الى محل البلاغ وحال وصولهم اشتم رائحة يفوح منها الحشيش، وبالدلوف المكان، تبين أن وجود المتهم الثانى " م.ف.ا" عاطل،ينعاطى مخدر الحشيش على إدارة تدخين تسمى " كنشة " يعلوها حجر من الفخار يحتويه خليط من التبغ ومخدر الحشيش، وبتفتيش المقهى عثر بداخلها على 3 أدوات تدخين أخرى كنشة، وكذلك 3 ادوات تدخين تسمى غرقانه وتم التحفظ على المضبوطات،وتحرير محضر بالواقعة،وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.