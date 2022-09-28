اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم بتهديد فتاة بنشر صورها وابتزازها فى سوهاج

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:11 م
السجن 5 سنوات لمتهم بتهديد فتاة بنشر صورها وابتزازها فى سوهاج مجمع محاكم سوهاج
سوهاج- عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، المتهم "ر.أ.ش" 24 سنة ، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "م.أ.ع" وذلك بنشر صور لها على الفيس بوك والاعتداء على خصوصيتها وحرمتهما الخاصة بدائرة مركز البلينا.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد  وهادى هائل هريدى بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها، مفاده قيام المتهم بتهديدها  بنشر صور خاصة بها وذلك بعد فسخ خطوبتها منه مقابل دفع مبالغ مادية له فى حالة رفضها.

 

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة ووجهت النيابة العامة له تهمة التهديد والتعدى على الحرمة الخاصة للمجنى عليها وانتهاك خصوصيتها  وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

تهديد

البلينا

محكمه جنايات سوهاج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة