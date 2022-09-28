السجن 5 سنوات لمتهم بتهديد فتاة بنشر صورها وابتزازها فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، المتهم "ر.أ.ش" 24 سنة ، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "م.أ.ع" وذلك بنشر صور لها على الفيس بوك والاعتداء على خصوصيتها وحرمتهما الخاصة بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد وهادى هائل هريدى بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها، مفاده قيام المتهم بتهديدها بنشر صور خاصة بها وذلك بعد فسخ خطوبتها منه مقابل دفع مبالغ مادية له فى حالة رفضها.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة ووجهت النيابة العامة له تهمة التهديد والتعدى على الحرمة الخاصة للمجنى عليها وانتهاك خصوصيتها وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.