السجن 3 سنوات لربة منزل بتهمة خطف طفلة واستغلالها فى السرقة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، ربة منزل بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لادانتها فى القضية رقم 1220 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ههيا، بتهمة الاتجار بالبشر، وقيامها بخطف طفله واستغلالها فى أعمال السرقات.



صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد نصر.



تعود أحداث القضية ليوم 31 يناير من العام الجارى، عندما أحالت النيابة العامة، "نادية ال م غ" 50 عاما ربة منزل مقيمة مركز ههيا، لمحكمة الجنايات، وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملت في شخص طبيعى وهى الطفلة "م ال" التى لم تبلغ الثامنة عشر، بأن قامت بإيوائها بطريق الاختطاف وإستخدامتها فى أعمال السرقات.



وتبين من التحقيقات قيام المتهمة بإستغلال حداثة سن الطفلة وقامت بخطفها وإخفائها عن أعين ذويها مستغلة وجود خلافات أسرية بين والدة الطفلة، وإستخدمتها فى أعمال السرقة وحضرتها على سرقة 10 ألاف جنيه من نجار مسلح.

