السجن 10 سنوات لسيدة مسجلة سرقات لتزويرها محضر شرطة بالإسكندرية

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عين العزيز عليان رئيس المحكمة ،وبعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار ياسر حسن عبده حسان، والمستشار أحمد أنور حلمي، بمعاقبة المتهمة " ص.ف.ح" بالسجن غيابيا 10 سنوات، لاتهامها بالاشتراك في تزوير محررات رسمية.

تعود احداث القضية، رقم 9998 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنشية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنشية، يفيد قيام المتهمة بالتزوير بمحررات رسمية محضر شرطة وتحقيقات النيابة .

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنشية، أنه حال إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهمين المفرج عنهم من النيابات وعرض أوراق المتهمة " ص.ف.ح" مقيمة محافظة البحيرة والمتهمة في عدد من قضايا السرقة قامت بالتزوير في محررات رسمية، بأن ادلت باسم أخري، وهو " ن.ف.ح" علي خلاف الحقيقة ،لهروبها من المسائلة القانونية، وعدم صدور احكام قضائية عليها وبالكشف علي التخصص الإجرامي ،أقرت أنها تم ضبطها أكثر من مرة بدبوان عام القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمة علي النيابة ،قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها المتقدم .