السجن المؤبد لمتهم لاستيراده 1680 طرد ألعاب نارية بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عين العزيز عليان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار ياسر حسن عبده حسان، والمستشار أحمد أنور حلمي، بمعاقبة المتهم " أ.م.ع" بالسجن المؤبد غيابيا، لاتهامه بالاتجار واستيراد وتصنيع الألعاب النارية.

وتعود احداث القضية المقيدة، برقم 17 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم باستيراد مواد متفرقات قبل الحصول علي ترخيص بذلك.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، قيام المتهم "ا.م.ع" معاون فني سابق بغرفة بورسعيد ،بأن استورد عن طريق أحد الشركات رسالة من دولة الصين، بعدد 1680 طرد اخفي بداخلها ألعاب نارية ومواد مفرقعات ،فتم استصدار إذن من النيابة العامة و بفتح وجرد محتويات الشحنه بمشاركة لجنة جمركية وبفحصها تبين بداخلها كمية من الألعاب النارية وصواريخ إشارة ،وتبين أن تلك المضبوطات تحوي علي مواد كلورات البوتاسيوم واكسيد المعادن ،ومفرقعات الكلورات ،وبرادة الالومنيوم والبارود الاسود ، مخالفة لقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة ،والتي تعتبر في حكم المفرقعات ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.