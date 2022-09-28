الزنجبيل والقرفة والعرقسوس مشروبات مفيدة للجهاز الهضمى

كتب – حسام الشقويرى

صحة الجهاز الهضمي مهمة ويقوم نظام التخلص الخاص بك بحمل النفايات من جميع خلاياك، مما يسمح لكل عضو بالعمل في بيئة مناسبة، ويمكن أن تؤدي مشاكل الإقصاء إلى إبعاد روتينك اليومي عن السيطرة، ومن حسن حظك أن بعض الأعشاب الهضمية البسيطة والعلاجات الطبيعية الفعالة يمكن أن تعيد توازنك وفقا لما نشره موقع motherearthliving

أعشاب الهضم

تساعد الأدوية العشبية في الحفاظ على عملية الهضم، و في إحدى الدراسات ، تلقى 24 مريضًا خليطًا يحتوي على جذر الهندباء ونبتة سانت جون ( Hypericum perforatum ) وبلسم الليمون وآذريون ( Calendula officinalis ) والشمر، و95% تراجعت معهم أعراض التهاب القولون في 15 يومًا.

ويساعد جذر الكركم ( كركم لونجا ) ، أحد توابل الكاري الشائعة ، في السيطرة على التهاب الجهاز الهضمي. أحد المكونات النشطة للعشب ، وهو الكركمين (الصباغ الذي يعطي الكركم لونه الأصفر المميز) ، له تأثيرات مضادة للالتهابات مماثلة للكورتيزون ، وهو الدواء القياسي الموصوف للالتهابات، و يعالج الكركمين أيضًا الألم بشكل مباشر، مثل الفلفل الحريف ( الفليفلة السنوية ) ، يستنفد الكركم النهايات العصبية للمادة P ، الناقل العصبي لمستقبلات الألم.

يحمي جذر عرق السوس ( Glycyrrhiza glabra ) الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي عن طريق زيادة إنتاج الميوسين ، وهو إفراز يحمي بطانة الأمعاء من حمض المعدة وعصائر الجهاز الهضمي الأخرى، و يزيل جذر عرق السوس منزوع الجلسرين (DGL) حمض الجلسرهيزيك (المكون الموجود في جذر عرق السوس المرتبط بإمكانية زيادة ضغط الدم واحتباس الماء).

النعناع الفلفلي ( Mentha × piperita ) هو عشب هضمي معروف لتخفيف مشاكل البطن. تعمل كبسولات زيت النعناع المغلفة بشكل جيد على منع عسر الهضم. زيت النعناع مرخي لعضلات جدار الأمعاء، تؤخر الكبسولات المعوية المغلفة هذا التأثير حتى ينخفض ​​العلاج أكثر في الجهاز الهضمي .

يستخدم الزنجبيل العطري اللذيذ ( Zingiber officinale ) في كل ثقافة في العالم تقريبًا ، وهو علاج تم اختباره عبر الزمن لعلاج اضطرابات المعدة، و يستخدم الممارسون الأوروبيون الزنجبيل أيضًا في الشاي لعسر الهضم، و يقلل من التشنجات ويزيد من إفراز العصارات الهضمية ، بما في ذلك العصارة الصفراوية واللعاب.

يعتبر تدفئة لحاء القرفة ( Cinnamomum verum ) علاجًا خفيفًا ولكنه مفيد لعملية الهضم البطيئة. توصي المفوضية الألمانية E ، المعيار الأوروبي للأدوية العشبية ، باستخدام القرفة لفقدان الشهية والشكاوى من عسر الهضم والانتفاخ وانتفاخ البطن.