الرئيس العراقي يدعو للتفاهم وتوحيد الصفوف

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دعا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إلى التفاهم وتوحيد الصفوف، مهنئًا محمد الحلبوسي بمناسبة تجديد الثقة له رئيساً لمجلس النواب.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع والتفاهم الوطني وتغليب مصلحة الوطن من أجل تلبية متطلبات المرحلة الراهنة للبلد والاستحقاقات المنتظرة، والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي في العيش الكريم الحر".

كما هنأ صالح، محمد الحلبوسي بمناسبة تجديد الثقة له رئيساً لمجلس النواب، ومحسن المندلاوي بمناسبة انتخابه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، معربا عن خالص التمنيات لهما بالنجاح والتوفيق في القيام بالمهام الوطنية والدستورية.