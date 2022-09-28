اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:29 م
أكرم القصاص
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الرئيس العراقي يدعو للتفاهم وتوحيد الصفوف

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 م
الرئيس العراقي يدعو للتفاهم وتوحيد الصفوف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح
أ ش أ

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دعا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، إلى التفاهم وتوحيد الصفوف، مهنئًا محمد الحلبوسي بمناسبة تجديد الثقة له رئيساً لمجلس النواب.


وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع والتفاهم الوطني وتغليب مصلحة الوطن من أجل تلبية متطلبات المرحلة الراهنة للبلد والاستحقاقات المنتظرة، والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي في العيش الكريم الحر".

كما هنأ صالح، محمد الحلبوسي بمناسبة تجديد الثقة له رئيساً لمجلس النواب، ومحسن المندلاوي بمناسبة انتخابه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، معربا عن خالص التمنيات لهما بالنجاح والتوفيق في القيام بالمهام الوطنية والدستورية.


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