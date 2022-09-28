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الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على ضريح عبد الناصر

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:23 م
الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على ضريح عبد الناصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنابة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ووضع إكليل من الزهور اليوم الأربعاء .

جمال عبد الناصر

الزعيم جمال عبد الناصر

ذكرى رحيل جمال عبد الناصر

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الفريق أول محمد زكي

القائد العام للقوات المسلحة

اليوم السابع بلس



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