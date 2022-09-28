اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة بذكرى رحيل الزعيم عبد الناصر.. صور

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:28 م
الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة بذكرى رحيل الزعيم عبد الناصر.. صور وزير الدفاع يضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .
 
وفى تقليد عسكرى أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل، قام الفريق أول محمد زكى، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.
 
كما التقى وزير الدفاع، بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم تحيات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن ثورة يوليو المجيدة التى حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر ستظل نبراساً مضيئاً نسير على دربه، وأن التاريخ المصرى يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات .
 
وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن ذكرى الزعيم عبد الناصر ستظل نموذجاً يحتذى به للأجيال القادمة فى الكفاح والتضحية من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية وتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم .
 
حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .
 
 
 
WhatsApp Image 2022-09-28 at 3.21.49 PM
 
WhatsApp Image 2022-09-28 at 3.21.51 PM
 
WhatsApp Image 2022-09-28 at 3.21.52 PM
 
WhatsApp Image 2022-09-28 at 3.21.53 PM (1)
 
WhatsApp Image 2022-09-28 at 3.21.53 PM

 


وزير الدفاع

جمال عبد الناصر

السيسى

ذكرى رحيل عبد الناصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة