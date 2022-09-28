اليوم السابع
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الرئيس الأوكرانى: روسيا تريد ضم جزء من بلادنا لتجنيد مواطنينا فى جيشها

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:51 ص
الرئيس الأوكرانى: روسيا تريد ضم جزء من بلادنا لتجنيد مواطنينا فى جيشها زيلينسكى
كييف (أ ش أ)

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأربعاء، إنه لطالما كانت روسيا تستعد لضم جديد للأراضى الأوكرانية المحتلة مؤقتا وقد أعلنت عن التعبئة لتجنيد الأوكرانيين ضمن جيشها.

وأضاف الرئيس الأوكراني - خلال حوار مع مجموعة من الطلاب والمحاضرين، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "في هذه الأيام، تأمل روسيا في الإعلان عن ضم جديد للأراضي المحتلة في أوكرانيا.

وكان يتم الاستعداد لهذا منذ فترة طويلة وكان هذا الأمر واضحا منذ زمن طويل. ونرى هذه الاستفتاءات الزائفة في تلك الأراضي التي تريد روسيا التهامها. ونعلم أنه تم الإعلان عن التعبئة في روسيا عشية هذا الضم الإجرامي الجديد ليس عن طريق الصدفة. لقد بات هذا الهدف واضحا - فالمحتل يريد ضم سكان الأراضي المحتلة إلى الجيش. إما أن تقتل أو تُقتل - إذ تريد روسيا إجبار مئات الآلاف من الأوكرانيين في الأراضي المحتلة على اللجوء إلى مثل هذا الخيار".

وأشار إلى أنه لا توجد عقوبات وقائية من شأنها أن تظهر لروسيا أنها لن تكون قادرة على "التهام" أي جزء من أوكرانيا.

يذكر أن القوات الروسية قامت في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر بإجراء استفتاءات حول انضمام بعض المناطق الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي. وفي 21 سبتمبر وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التعبئة "الجزئية" في روسيا. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، يمكن استدعاء ما يتراوح بين مليون و1.2 مليون شخص للقتال.
 

 

 


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