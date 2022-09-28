وأوضحت لامبرشت - فى بيان لوزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء، أن الأحداث الحالية المحيطة بخط أنابيب غاز (نورد ستريم 1 و2) يوضح مدى ضعف بنيتنا التحتية الحيوية ومدى استحقاقها للحماية.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الألمانية "البوندسفير" تتبادل المعلومات عبر الإدارات، كما تساهم البحرية الألمانية في الاستطلاع وتعزيز مرونة الدولة، مشيرة إلى أن العمل التخريبى المزعوم على خطوط أنابيب بحر البلطيق يذكرنا أننا نعتمد على البنية التحتية الحيوية بما في ذلك تحت الماء.

وأكدت ضرورة توضيح ظروف هذا الحدث المزعج بسرعة وتحديد المسؤولين، لافتة إلى أنها اتصلت بنظرائها الدنماركيين لتبادل المعلومات حول هذا الحدث.