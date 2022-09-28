الداخلية تضبط 229 طربة حشيش فى الإسماعيلية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته (229 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جراما – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – طبنجة – 2 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 إسطمبة خشبية – مفرمة – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1.6 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.