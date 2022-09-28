اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:05 م
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الحكومة توافق على تعاقد "الصحة" مع شركات لتدبير احتياجات مبيدات يرقات البعوض

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:40 م
الحكومة توافق على تعاقد "الصحة" مع شركات لتدبير احتياجات مبيدات يرقات البعوض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد مع الشركات المتخصصة؛ لتدبير احتياجات الوزارة ومديريات الصحة من مبيدات يرقات البعوض خلال العام المالى الحالى 2022- 2023، وذلك فى إطار جهود وزارة الصحة لمكافحة الحشرات وتوفير المبيدات اللازمة لخفض الكثافة الحشرية، ومعالجة آثار حدوث المقاومة باستخدام نوعيات معينة من المواد الفعالة.

 

- ووافق مجلس الوزراء على السماح لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات لشراء 14 عمارة سكنية بإجمالى 560 وحدة سكنية بمدينة الشروق؛ وذلك لاستخدامها كسكن بديل للعشوائيات.

 

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 26/9/2022، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد (27 ) مشروعًا، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

 


مبيدات يرقات البعوض

صندوق التنمية الحضرية

سكن بديل العشوائيات

الحكومة

مجلس الوزراء



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