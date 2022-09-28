اليوم السابع
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الحكومة توافق على اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل إنشاء مترو إسكندرية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:44 م
الحكومة توافق على اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل إنشاء مترو إسكندرية خلال الاجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل مشروع إنشاء مترو إسكندرية/ أبو قير.
 
ويتمثل المشروع في تحديث وكهربة خط القطار بطول 21.5 كم إسكندرية أبوقير؛ من أجل تحويله إلى مترو، ويتضمن المشروع الأعمال المدنية المتعلقة بمسارات القطارات، وإنشاء المحطات، ومرافق صيانة المستودعات، وأجزاء الجسور، كما يشمل اقتناء أنظمة الإشارات والاتصالات وإصدار التذاكر، واقتناء معدات عربات السكك الحديدية، وكذا أعمال التزويد بالطاقة الكهربائية، وتشييد ممرات المشاة، والممرات السفلية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال الهيئة القومية للأنفاق.
 
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى خط الخدمة، وتوفير وسيلة فعالة وشاملة ومنخفضة الكربون، مما يعمل على تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، من خلال وسيلة نقل آمنة وفعالة، في إطار تنفيذ خطة النقل الحضري في محافظة الإسكندرية.

الوكالة الفرنسية للتنمية

مترو إسكندرية أبو قير

مجلس الوزراء

قرارات الحكومة

مترو الاسكندرية

مترو اسكندرية



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