اليوم السابع
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الجيش اليمنى: رصد 4440 خرقا حوثيا للهدنة فى تعز جنوب غرب البلاد

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:10 م
الجيش اليمنى: رصد 4440 خرقا حوثيا للهدنة فى تعز جنوب غرب البلاد الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش اليمني أن قواته رصدت 4440 خرقا للهدنة الأممية ارتكبتها جماعة الحوثى في مختلف مناطق وجبهات محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، خلال 178 يوما، مشيرا إلى أنه استشهد على إثرها 34 جنديا، فيما أصيب 150 آخرون.
 
وأشار المركز الإعلامي للجيش اليمني بمحور تعز - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الأربعاء، إلى سقوط 11 شهيدا من المدنيين، وإصابة 56 آخرين جراء إصابتهم برصاص قناصة جماعة الحوثي والقصف المدفعي على القرى والأحياء السكنية في تعز.
 
وتنوعت باقي الخروقات - بحسب البيان - ما بين قصف واستهداف مواقع الجيش بمختلف الأسلحة وتحليق الطائرات المسيرة واستحداث التحصينات والخنادق.

الجيش اليمنى

اليمن

تعز

الحوثيين



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