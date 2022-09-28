التنمية المحلية: ندعم دور المرأة وإشراكها فى تنفيذ خطط التنمية

كتب على عبد الرحمن

قرر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيادة عدد الفئات المستهدفة من السيدات لبعض الدورات التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، حيث تم إضافة عدد 15 خريجة متميزة من خريجات دورة القيادات التنفيذية النسائية والرائدات، وترشيحهن بشكل استثنائي وإضافى للحصول على دورتى قادة المستقبل و(TOT) والتى تتضمنها الخطة التدريبية للمحليات للعام الحالى.

في ضوء رؤية وزارة التنمية المحلية للاهتمام بدعم وتمكين المرأة خاصة المتميزات منهن فى الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة بمركز سقارة للتدريب ، بهدف دعم محافظاتهن ، وتحقيق الاستفادة المرجوة من تدريبهن و انعكاس ذلك على أدائهن فى العمل بشكل إيجابي.

وأكد اللواء آمنة أن اهتمام الوزارة بدعم دور المرأة و اشراكها فى تنفيذ خطط التنمية بالمراكز والمدن و القرى يرتكز على إدراك عميق بالدور المتميز لها ، و الذى يشيد به دائما الرئيس عبدالفتاح السيسى ، و يؤكد دائما على دور المرأة و مكانتها الرفيعة كسند أساسى فى التنمية الشاملة، مشيراً الى أن الوزارة تقوم بجهود حثيثة لدعم و تمكين المرأة المصرية فى المحافظات ، وعلى مستوى الوظائف القيادية بالوزارة ووظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم وضع عدة معايير لاختيار المتميزات من خريجات دورة القيادات النسائية كمرشحين اضافيين فى دورتى قادة المستقبل وإعداد المدربين TOT ، منها التقييمات التى أعدها المهندس صلاح شحاته مساعد الوزير للبنية المعلوماتية و التكنولوجية و المشرف على مركز سقارة للمتدربات أثناء فعاليات دورة تنمية مهارات القيادات النسائية التى نظمتها الوزارة مؤخرا ، و عدم حصول المرشحات على دورات قادة المستقبل أو إعداد المدربين ، وألا يزيد سن المرشحات على 49 عاما وفق قواعد الترشيح العامة للدورتين ، مع حصول المرشحات على تقدير امتياز فى دورة القيادات النسائية ، و بما لا يخل بالعدد المطلوب للدورات من كل محافظة .

وأوضح اللواء آمنة أنه يتم الاعتماد على مركز التدريب بسقارة بشكل كبير في رفع كفاءة ومهارات العاملات بالإدارة المحلية بجميع المحافظات ، وتوفير برامج تدريبية لهن ، وفتح آفاق جديدة لهن، ومساعدتهن على المشاركة بشكل واسع النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وذلك إيمانا بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في تنمية مجتمعها وأسرتها وبدعمها خطط الدولة لتحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف الوزير على أهمية إتاحة فرص جيدة للسيدات العاملات في المحليات ، و اللاتى يعملنّ بجهد لاحتكاكهنّ المباشر بالمجتمع المحلي وقدرتهنّ على حل مشكلات المجتمع والتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ أهداف الوزارة ، وتمكين المحافظات من توفير الخدمات بصورة افضل للمواطنين ، والنهوض بها، وحسن إدارتها وتوعية السيدات في نطاقهن بأبرز القضايا والموضوعات الملحة للوطن مشيراً الى تقديم الدعم اللازم للمرأة المصرية كي تصل إلى المكانة التي تمكنها من إحراز تقدم ملحوظ في مجال التنمية وكافه المناحى السياسية على كافة المستويات.