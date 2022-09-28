التعليم العالى: مصر تحتل المركز 54 عالمياً فى مؤشر البحوث والتطوير

كتب محمد صبحى

مصر تحقق المرتبة 55 عالمياً فى مؤشر الباحثين

حصول مصر على المركز 42 عالمياً فى مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير

تقدم مصر فى مؤشر المنشورات العلمية والتقنية للمركز 49 عالمياً

حصول مصر على المركز 97 عالمياً في مدخلات الابتكار و 83 فى مخرجات الابتكار

تقدم مصر فى مؤشر تصدير الصناعات عالية التكنولوجيا للمركز 86 عالمياً

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدم مصر فى مؤشر الابتكار العالمي خمسة مراكز خلال العام 2022، حيث حصلت على المرتبة 89 عالميًا من بين 132 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مقارنة بالمركز 94 العام الماضي.

وأشار الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث جاءت مصر في المرتبة الـ 15 من بين 36 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، فضلًا عن تقدم ترتيب مصر في مدخلات ومخرجات الابتكار، حيث حصلت مصر على المرتبة 97 في مدخلات الابتكار مقارنة بالمركز 102 خلال العام الماضي 2021، أما بالنسبة لمخرجات الابتكار، فقد احتلت مصر المرتبة 83 مقارنة بالمركز 86 العام الماضي، لافتًا إلى ارتفاع ترتيب مصر في مؤشرات ركائز المؤسسات (المركز 111) وتطور السوق (المركز 86) والمخرجات الإبداعية (المركز 84).

وقال الدكتور محمود صقر بتحقيق مصر مرتبة مرتفعة في مؤشر البحوث والتطوير، حيث جاءت في المرتبة 54 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 55 عام 2021، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الباحثين خمسة مراكز، حيث حققت المرتبة 55، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز حيث جاءت مصر في المرتبة الـ 42 مقارنة بالمرتبة 49 العام الماضي.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقدم مصر في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية، حيث جاءت فى المركز 49 مقارنة بالمركز 54 العام الماضي، فضلًا عن تقدمها أيضًا في مؤشر تصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، حيث احتلت المرتبة 86 مقارنة بالمرتبة 90 عالميًا عام 2021.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مؤشر الابتكار العالمي يعد من المؤشرات الدولية المهمة، والتي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته، والعوامل الداعمة والمحفزة له.

وأكد المُتحدث الرسمى للوزارة على أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ فى النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذي تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال الدور الذي ستقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة، موضحاً أنه وفقًا لقاعدة البيانات الدولية (Scopus) فقد تم نشر 38798 بحثًا دوليًا للباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية خلال عام 2021، بمعدل زيادة قدرها 21.1% عن عام 2020، كما بلغ عدد الباحثين المصريين الذين قاموا بنشر الأبحاث الدولية 52511 باحثًا.