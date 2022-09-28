التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا فى إحدى الترع المراغة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات لقيت مصرعها غرقا بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج حيث تبين بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بغرق طفلة بإحدى الترع دائرة المركز وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى بالمراغة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عبدالسلام رئيس مباحث المديرية بغرق طفله بترعة دائرة المركز انتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري "وتم انتشال الجثة" حيث تبين غرق الطفلة رحاب م ا م 9 سنوات تلميذه تقيم بذات الناحية.

وبسؤال والدها المدعو معتز ا م ا 31 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة علي حافة ترعة الطهطاوية المواجهة للمنزل انزلقت قدمها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.