اليوم السابع
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التخطيط: 6281 مشروعًا فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:14 م
التخطيط: 6281 مشروعًا فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جانب من عمل اللجان
كتبت أسماء أمين

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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مواصلة أعمال تقييم اللجان التنفيذية بالمحافظات للمشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ التي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة من المحافظات تتم طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، مشيرة إلى أنه تم تصميم المنصة الإلكترونية للتقييم، التي تتضمن أداة التقييم وآلية لحفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة.
 
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل الإيجابي والمكثف الذي يتم على مستوى كل المحافظات منذ إطلاق المبادرة، مؤكدة أن هذه العمل والتفاعل الإيجابي على مستوى محافظات مصر جميعها أمر غير مسبوق يؤكد مدى الاهتمام والوعي بالهدف من المبادرة. 
 
ومن جانبه أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة؛ أنه تم الانتهاء من أول وأهم مرحلة من المبادرة بنجاح، حيث وصلت المشروعات المتقدمة إلى 6281 مشروع بالفئات الست للمبادرة، موضحًا أنها مبادرة غير مسبوقة تتيح التمكين للمحافظات والمحليات مجتمعيًا وجغرافيًا.
 
وأشار إلى أنه مع اقتراب انتهاء فترة التقييم، تعمل جميع اللجان بالمحافظات برئاسة السيد المحافظ وتجتمع يوميا، لدراسة الموقف التنفيذي للتقييم أول بأول.
 
وحول معايير التقييم؛ أوضح بدر أن هناك مسطرة للتقييم موحدة تضمن موضوعية وحيادية تطبيق المعايير على المشروعات، مشيرًا إلى أنه تم تدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات من خلال خمس دورات تدريبية تم فيها تناول معايير التقييم بالشرح المفصل.
 
أضاف السفير هشام بدر أنه بانتهاء فترة التقييم؛ سيتم اختيار 6 مشروعات؛ من كل فئة مشروع، ليكون الإجمالي 162 مشروع من جميع المحافظات، وسيتم عمل مؤتمر وطني بالقاهرة لتلك المشروعات بحضور القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية والمستثمرين، وفي نهاية هذا المؤتمر سيتم الإعلان عن اختيار 18 مشروع بواقع 3 مشروعات بكل فئة، وهي المشروعات التي ستشارك في مؤتمر المناخ COP 27.
 
كما أكد السفير هشام بدر أنه ولأول مرة يكون لدينا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وخريطة لتلك المشروعات، وهو ما يعني توفير فرص استثمارية و"حلول مصرية" للمشكلات وقضايا تغير المناخ.
 
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جانب من عمل اللجان

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تقييم اللجان بالمحافظات للمشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

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اللجان تقييم المشروعات

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اللجان بالمحافظات

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جانب من عمل اللجان

 


وزاره التخطيط

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تغير المناخ

cop27

قمة المناخ



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