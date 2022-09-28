اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 06:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان العراقى يصوت على انتخاب محسن المندلاوي نائبًا أول لرئيس المجلس

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:21 م
البرلمان العراقى يصوت على انتخاب محسن المندلاوي نائبًا أول لرئيس المجلس البرلمان العراقى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صوت مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، على انتخاب محسن المندلاوي نائبًا أول لرئيس مجلس النواب العراقي.


وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن عدد المصوتين للنائب محسن المندلاوي بلغ 203 أصوات، فيما بلغ عدد المصوتين للنائب ياسر الحسيني 7 أصوات، وعدد المصوتين للنائب باسم الخشان 17 صوتًا، وبلغ عدد الأوراق الباطلة 13 صوتًا.


وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي قد ذكرت، سابقًا، أن المجلس صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، منوهة بأن العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائبًا، مشيرًة إلى أن الموافقين على استقالته 13 نائبًا فقط والرافضين للاستقالة 222 نائبًا.


العراق

البرلمان العراقى

الأوضاع فى العراق

مجلس النواب العراقي

محسن المندلاوي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة