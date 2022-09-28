"البحوث الإسلامية" يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة لماذا يلحدون؟!.. صور

كتب: لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن أسماء الفائزين فى مسابقة «لماذا يلحدون؟!»؛ والتى أطلقها المجمع تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وانطلاقًا من دور الأزهر المعرفى والتوعوى بالقضايا الشائكة التى تمس المجتمع المصرى وتؤثر عليه.

واستهدفت المسابقة مواجهة الانحرافات الفكرية التى باتت تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، وتبصير المجتمع بما يُنشر ويُبث من مفاهيم عقائدية هدامة، فى مقابل تشجيع الأفكار الهادفة البناءة الساعية لإصلاح المجتمع، وفتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وطوائف المجتمع وهيئاتها.

واستهدفت تنوع طرق ووسائل معالجة ظاهرة الإلحاد، من خلال: البحوث العلمية، والقصص القصيرة، وقصص الأطفال، والقصائد الشعرية، والمسرحيات، والسيناريو والحوار، والمجلات، إضافة إلى الأعمال التصويرية والتسجيلية كالأفلام التسجيلية الوثائقية، والفيديوهات الدعوية والبرامج الحوارية، والرسوم المتحركة «الموشن جرافيك».

وبلغت الجائزة الأولى فى محور البحث العلمى 25 ألف جنيه، كما بلغت الجائزة الأولى فى محاور: السيناريو والحوار، المجلة، قصة الأطفال، المسرحية 20 ألف جنيه لكل فائز، فى حين بلغت الجائزة الأولى فى محور القصيدة 15 ألف جنيه.



الفائزون بالمسابقة



الفائزون فى القصة القصيرة



الفائزون فى المسابقة



الفائزون



جانب من الفائزين فى المسابقة



جانب من الفائزين