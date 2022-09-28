اليوم السابع
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البابا تواضروس يلتقى الوفد الكنسى القبطى المشارك بالجمعية العامة لمجلس الكنائس العالمى

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:22 م
البابا تواضروس يلتقى الوفد الكنسى القبطى المشارك بالجمعية العامة لمجلس الكنائس العالمى البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، في المقر البابوى بالقاهرة، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي شارك في اجتماع الجمعية العامة الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي WCC "بكارلسروَه" بألمانيا فى الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر والذى شارك فيه حوالى 4 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم وهو يعد التجمع المسيحي الأكثر تنوعًا في العالم.

 

واُنتُخِب صاحبا النيافة الأنبا توماس والأنبا أبراهام لعضوية اللجنة المركزية المكونة من مئة وخمسين عضوًا، وتعمل اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمى كهيئة رئيسية لصنع القرار فى مجلس الكنائس العالمى.

 

كما اُنتُخِب نيافة الأنبا توماس لعضوية اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمى التي تضم عشرين عضوًا، وتعمل اللجنة التنفيذية على تعيين موظفى البرامج، ومراقبة العمل الجاري، و الإشراف على الميزانية التي تقرها اللجنة المركزية.

 

وشارك في الوفد الكنسي القبطي أعضاء من كنائسنا من أستراليا وإنجلترا وسويسرا، حضر بعضهم لقاء قداسة البابا اليوم عبر تطبيق ZOOM.

لقاء قداسة البابا
لقاء قداسة البابا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مجلس الكنائس العالمى

المقر الباباوى



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