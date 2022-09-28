اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام لإيبارشية لوس أنجلوس

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:45 م
البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام لإيبارشية لوس أنجلوس البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام لإيبارشية لوس أنجلوس
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الأربعاء، الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس.

 

وقدم الأنبا أبراهام تقريرًا لقداسة البابا عن مؤتمر شباب الخريجين لأمريكا وكندا.

 

وفى سياق متصل، التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الأربعاء، في المقر البابوى بالقاهرة، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي شارك في اجتماع الجمعية العامة الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي WCC "بكارلسروَه" بألمانيا فى الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر والذى شارك فيه حوالى 4 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم وهو يعد التجمع المسيحي الأكثر تنوعًا فى العالم.

 

واُنتُخِب صاحبا النيافة الأنبا توماس والأنبا أبراهام لعضوية اللجنة المركزية المكونة من مئة وخمسين عضوًا، وتعمل اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمى كهيئة رئيسية لصنع القرار فى مجلس الكنائس العالمى.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكرازه المرقسيه

ايبارشيه لوس انجلوس



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