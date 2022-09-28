الاتحاد الأوروبي يسعى لحظر منتجات روسية تعادل قيمتها 7 مليارات يورو

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أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي "أورسولا فون دير لين" اليوم الأربعاء أن الاتحاد يسعى من أجل فرض حظر على واردات منتجات روسية تعادل قيمتها 7 مليارات يورو لمدة عام آخر، وذلك في إطار الجولة القادمة من العقوبات الجديدة التي يعتزم فرضها على روسيا.



وذكر المرصد الإخبارى للاتحاد الأوروبي الذي أورد النبأ أن رئيسة مفوضية الاتحاد لم توضح شيئاً بشأن المنتجات الجديدة التي سيتم حظرها.



وقالت رئيسة المفوضية أنه من المقترح أيضا فرض حظر على صادرات المواد التكنولوجيا المتطورة ذات الاستخدام المزدوج .



ومن ناحية أخرى أشار المرصد الإخباري الأوروبي إلى أن القوائم السوداء الجديدة ستتضمن للمرة الأولى فرض حظر تأشيرات وتجميد أصول على الأشخاص الذين يساعدون روسيا على الالتفاف حول عقوبات الاتحاد الأوروبي.